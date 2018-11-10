Конкурент iOS и Android: В Huawei подтвердили создание собственной ОС для смартфонов

Вице-президент Huawei Брюс Ли подтвердил разработку компанией собственной ОС для смартфонов. Ожидается, что продукт может стать конкурентом iOS и Android.

Поскольку имеющиеся сейчас на рынке варианты операционных систем являются продуктами американских разработчиков, Huawei решили обезопасить себя и потрудиться над созданием личной «операционки». Дело в том, что между китайской компанией и штатами еще с 2012 тянутся разногласия. Huawei тогда обвинили в сотрудничестве с КНР. Компания решила заранее предпринять меры, так как весной ходили слухи о том, что для продукции Huawei могут запретить использование Android.

Брюс Ли подчеркнул, что продукция Huawei будет управляться именно собственной ОС компании и не будет иметь отношения к американскому программному обеспечению. Все приложения, созданные под Android будут совместимы с новым продуктом. По неподтвержденным данным, новая ОС может получить название Huawei Kirin OS. Если Huawei планирует продавать новую разработку другим производителям, это может негативно отразиться на востребованности американских ОС на территории Китая.

Huawei уже завоевала репутацию своими процессорами Kirin, на которых работают смартфоны компании, а также аппараты бренда Honor. Появление собственной операционной системы позволит компании не зависеть от других разработчиков ОС.