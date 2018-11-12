LG разработала дизайн смартфона с безрамочным гибким экраном

Вчера, 22:30 \\ Гаджетомания

Сотрудники компании патентуют очередной функциональный формат для будущих устройств. Эскизы из документации попали на ресурс Letsgodigital.

 Ранее инженеры LG придумали несколько технологий для внедрения гибкого экрана в смартфоны. Среди них были и "раскладушки", и два типа своеобразных рулонов в корпусах-трубках. Смартфон с новым дизайном выглядит более традиционно. Хотя тоже может разворачиваться, подобно бумаге.

 

Судя по изображениям, в обычном состоянии устройство от LG будет выглядеть, как моноблок с безрамочным экраном. Но при желании пользователь сможет потянуть за правый край и оттянуть в сторону панель со второй половиной гибкого дисплея. Получается нечто вроде планшета.

Удобство такой технологии заключается в отсутствии промежутка между двумя частями экрана - он идет цельной поверхностью. В то же время, основная часть смартфона заметно толще дополнительной, что может представлять определенный дискомфорт. Зарубежные аналитики предполагают, что компания продемонстрирует возможности подобного устройства уже в январе на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе.

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Автор - Александр Лубяной
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