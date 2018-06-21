Мобильный банковский троян Rotexy атакует пользователей в России

Сегодня, 21:21 \\ Гаджетомания

«Лаборатории Касперского» зарегистрировала около 70 тыс. случаев атаки со стороны мобильного банковского трояна Rotexy в России. Об этом рассказал портал «МЕГАОБЗОР».

Rotexy охотится за доступом к мобильным приложениям онлайн-банкинга. Все случаи опасного заражения обнаружились в период с августа по октябрь текущего года. Вирус распространяется под видом файла AvitoPay.apk. Файл-троян случайно скачивается смартфоном пользователя с ресурсов, имеющих названия - youla9d6h.tk,prodam8n9.tk, prodamfkz.ml, avitoe0ys.tk.

До того, как человек захочет воспользоваться банковскими услугами через смартфон, вирусный файл может просто находиться в спящем режиме, наблюдая за приложением с помощью сервиса SuperService. Возможно, он покажет окно с требованием заплатить штраф за просмотр запрещенного видеоролика. Как только человек откроет приложение банка, Rotexy производит подмену стартовой страницы, чтобы совершить фишинговую атаку. В результате этого, владельцы вирусы получают полный доступ к средствам пользователя.

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Автор - София Волкова
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