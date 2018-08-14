Пополнение в семье Xiaomi: представлен графический планшет Xiaomi Bamboo Slate

Компания Xiaomi не перестает выпускать все новые и новые гаджеты. На этот раз выпущен графический планшет Xiaomi Bamboo Slate. Китайскую компанию несколько опередил производитель Wacom, пару лет назад уже представивший рынку подобные устройства Bamboo Slate и Bamboo Folio. Xiaomi решила не отставать и запланировала создать свое собственное устройство – записную книжку для превращения рисунков и эскизов в цифровой формат.

Чтобы оцифровать материал, применяется технология электромагнитного резонанса. Это обеспечивает стабильное магнитное поле снизу устройства. Магнитные поля двигаются при помощи электромагнитного пера, оно регистрирует и записывает полученный сигнал в режиме онлайн.

Черный планшет, представленный на фото, не является частью комплектации. Система планшета Xiaomi поддерживает синхронизацию с устройствами, работающими на Android, iOS или Windows. Чтобы сохранить полученные данные, можно будет использовать все популярные форматы - JPG, PNG, PDF и многие другие.

Информация с бумаги на экран устройства будет передаваться прямо на глазах с помощью Bluetooth. Пользователю будет доступно изменение, удаление и применение большого спектра цветов.

Планшет оснащен технологией WILL, она отвечает за бесплатную передачу почерка и всех созданных файлов в оцифрованном виде.

Сейчас Xiaomi Bamboo Slate доступен на Amazon и в магазине Youpin Store. Его цена составляет около 115 долларов США.