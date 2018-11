Стали известны номинанты на звание "Игры года" премии The Game Awards 2018

Организаторы The Game Awards 2018 объявили список игр, которые поборются за звание «Игры года». Информация появилась 13 ноября в официальном Twitter-аккаунте премии.

В список включили шесть игр, вышедших в текущем году: Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter: World, God of War, Celeste и Assassin’s Creed: Odyssey. Наибольшее количество номинаций получили God of War и Red Dead Redemption 2 – у обеих игр по 8. Ниже идёт Spider-Man, который номинирован 7 раз.

Победителя определят путём комбинированного голосования, в котором учитывается 10% голосов геймеров и 90% голосов жюри. Все желающие уже с сегодняшнего дня могут проголосовать на официальном сайте The Game Awards.

Помимо этого во время церемонии The Game Awards 2018 будут объявлены победители 30 других различных номинаций. Награждение состоится 7 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе (в 04:30 по московскому времени). Пользователи из России смогут посмотреть русскоязычную трансляцию в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, в этом году зрители не только смогут узнать самые успешные проекты уходящего года, но и рекордное число анонсов за всю историю премии.

В 2017 году в номинации «Игра года» победила The Legend of Zelda: Breath of the Wild для консолей Nintendo Switch и Wii U, кроме того, она же была награждена за лучшую режиссуру и экшен.