Пользователи Apple MacBook Air смогут менять клавиатуру и батарею, не затрагивая корпус

Согласно данным инсайдера, который в свою очередь ссылается на внутренние документы Apple, на новом Apple MacBook Air, в отличие от других моделей компании, будет проще производить замену батареи или клавиатуры.

При этом не придётся менять сам корпус устройства. Новые возможности обеспечивает специальный клей, который без труда крепит аккумуляторную батарею или клавиатуру к корпусу. Предположительно, компания может использовать данную технологию и на других устройствах. Помимо этого, для замены сканера отпечатков пользователю не придётся менять системную плату, хотя после ему нужно будет обратиться к настройкам.

Ранее стало известно, что компания Apple опубликовала документ, в котором объявила об остановке поддержки операционной системы Linux на новых MacBook Air и Mac mini. В компании также отметили, что устройства будут полностью адаптированы под MacOS, которую в ближайшее время планируют обновить.

Продажи iPad Pro, MacBook Air и Mac mini стартовали 7 ноября в 40 странах мира. Сроки начала продаж в Росси пока не называются.