Samsung показала возможности смартфона с гибким экраном

Прототип получился довольно толстым, но многофункциональным. Компания провела его официальную презентацию на конференции для разработчиков SDC 2018 в Сан-Франциско.

Стоит отметить, что Samsung до последнего хранила интригу и даже не указывала складной смартфон в программе мероприятия. Вначале представители бренда показали платформу для искусственного интеллекта Bixby, игровые наработки в сфере виртуальной и дополненной реальности, а также новинки ПО для применения в сторонних приложениях. Лишь в конце конференции сотрудники компании выступили с революционной разработкой - смартфоном с гибким экраном.

Пока само устройство не получило название и является лишь демонстрационной моделью. Основным достижением Samsung считает именно дисплей Infinity Flex. В разложенном состоянии он имеет диагональ 7,3 дюйма. Для него придумали уникальный полимер, который обеспечивает гибкость наравне с прочностью компонента. Кроме того, экран крепится к корпусу особым клеем. В отличии от остального прототипа, дисплей получился довольно тонким.

Вместе с конструкцией, Samsung обещает и новые возможности для складных смартфонов, которые должны появиться на рынке уже в 2019 году. Среди них выделяется поддержка сразу трех приложений на одной плоскости. Функция получила название Multi-Active Window. Возможно, именно её коллеги из Google помогли разработать наравне с другими элементами интерфейса.

Стоит отметить, что устройства складывается экраном вовнутрь. Для работы в таком режиме на одну из сторон смартфона поместили дополнительный экран, который с виду ничем не отличается от уже существующих. Зарубежные аналитики заметили, что гибкий дисплей выглядит тусклее моделей, выполненных по технологии LED или OLED.