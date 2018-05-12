IPhone X загорелся во время зарядки через оригинальный кабель Apple

Пользователь Reddit разместил на форуме сообщение о возгорании смартфона iPhone X в процессе зарядки.

Как сообщил молодой человек, его сестра подключила iPhone X к сети, используя оригинальное зарядное устройство Apple, и легла спать неподалеку. Девушку разбудил запах дыма и боль от ожога.

Опираясь на фото, посетители форума пришли к выводу, что возгорание произошло по вине зарядного устройства, а не самого смартфона. Кабель мог быть неисправен из-за длительного использования, что привело к короткому замыканию.

Несмотря на инцидент, семья девушки не собирается подавать в суд на Apple.

В июле этого года iPhone прожёг руку 18-летней Раэль Манинг-Мур. Девушка также подключила к телефону зарядное устройство и оставила гаджет на кровати. Во время перегрева iPhone соприкасался с рукой девушки, вследствие чего она получила внушительный ожог. Сервисный центр Apple не дал конкретных комментариев, но пообещал разобраться. Девушка утверждает, что зарядное устройство было оригинальным.