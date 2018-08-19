Xiaomi представила беспроводные наушники Xiaomi Mi AirDots

Сегодня, 6 ноября компания Xiaomi разместила на своем официальном сайте пресс-релиз и информацию о беспроводных наушниках Xiaomi Mi AirDots Youth Edition. Главного конкурента Apple AirPods обещают пустить в продажу 11 ноября.

Mi AirDots поддерживают стандарт Bluetooth 5.0. С помощью специальной зоны на каждом наушнике пользователь сможет одним-двумя касаниями управлять музыкальным плеером, отвечать на вызовы, активировать голосовой помощник Xiao AI.

Наушники от Xiaomi имеют сходство с Apple AirPods: функция True Wireless Stereo, которая дает стереозвучание. Диаметр динамиков 7,2 мм. Вместе с наушниками в комплектации есть зарядный футляр. Благодаря нему, наушники смогут работать до 12 часов.

Никакого дискомфорта наушники не доставят, так как весят всего 4,2 грамма.

Главное позитивное отличие Xiaomi Mi AirDots Youth Edition от наушников компании Apple – это цена. Xiaomi предложит свою новинку за 29 долларов.

Осенью этого года Xiaomi также представила беспроводную спортивную модель наушников с влагозащитой Necklace Bluetooth Earphone Youth. Достоинство гаджета – 7 часов автономной работы. Ценник на наушники составляет 25 долларов.

11 ноября в продажу поступят не только Xiaomi Mi AirDots, но и самый доступный ноутбук компании. Его цена составит 448 долларов.