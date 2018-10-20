Умные часы Apple Watch первого поколения остаются лидирующей моделью на рынке

Умные часы Apple первого поколения составляют около 50% продаж всех часов компании.

Аналитики компании Counterpoint проанализировали для своего отчета данные по продажам умных часов в третьем квартале 2018 года. Выяснилось, что рынок вырос на 53%.

Спрос на Apple Watch Series 4 с датчиком ЭКГ также очень высок. Фанаты не перестают интересоваться и Apple Watch Series 3, в особенности, из-за снижения цены на модель. Но самым популярным представителем умных часов Apple по прежнему остается Apple Watch Series 1.

Корпорация Fitbit, увеличившая продажи своих часов более чем в 4 раза, все равно не смогла обогнать знаменитые умные часы от Apple. Fitbit значительно увеличила свои доходы благодаря часам Versa. За год показатель продаж вырос в 4,5 раза. Благодаря этому Fitbit заняла второе место. Бренд Imoo удостоился третьего места. Он специализируется по большей части на детских часах.

В июне этого года стало известно, что Apple разрабатывает набор инструментов для контроля времени, проводимого с гаджетами. Новинка получила название Digital Health.