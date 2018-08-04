AnTuTu составил рейтинг из 10 мощнейших Android-смартфонов октября

Сегодня, 07:30 \\ Гаджетомания

Недавний лидер производительности Qualcomm уступил первенство системе от Huawei. Список появился на странице бенчмарка.

 Аналитики AnTuTu составили новый рейтинг по обновлениям рынка за октябрь. В него вошли 10 самых быстрых смартфонов под управлением Android. Тройку призеров целиком заняли детища Huawei, с новейшими процессорами Kirin 980. Мощнейшим из них стала модель Mate 20 с 312 тысячами баллов. Сразу за ним идут Mate 20 Pro и Mate 20X. По версии AnTuTu, флагманский Snapdragon 845 не показывает столь высоких результатов.

Следующие места разделили модификации игрового смартфона Xiaomi Black Shark. Helo заняла 4-е, а её младшая версия стала 5-й - их разделили 8 тысяч баллов. На оставшихся позициях закрепились Meizu 16th, OnePlus 6, ASUS ROG Phone, Smartisan R1 и Nubia Z18.

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Автор - Александр Лубяной
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