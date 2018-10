В Китае представили первый в мире смартфон с гибким дисплеем и 5G

Rouyu Technology продемонстрировала модель FlexPai в Пекинском национальном конференц-центре. До этого сотрудники компании не раскрывали детали разработки и даже не анонсировали выход новинки.

Пока Samsung и Huawei рекламировали свои смартфоны с гибкими дисплеями, Rouyu Technology выпускает первое устройство этого класса во всем мире. В Китае разработчики представили гостям смартфон, выдерживающий до 200 тысяч сгибаний. Некоторые эксперты отметили грубый дизайн FlexPai. Можно предположить, что Rouyu Technology пренебрегла красотой ради статуса первопроходца.

Тем не менее, FlexPai может похвастаться неслабыми техническими характеристиками. Так оно обладает AMOLED-экран с диагональю 7,8 дюйма. При этом он складывается примерно пополам. В состав дисплея входят около сотни различных тонкопленочных материалов и более 20 миллионов светодиодов. Работу обеспечивает water OS. Кроме того, разработчики установили систему Snapdragon 8150, обеспечивающую поддержку 5G-сетей. Вполне возможно, модели с этим процессором задержатся, ведь его выход назначен на декабрь.

Устройство появится на китайском рынке 1 ноября в трех модификациях. Самая дешевая получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти при цене в 1291 доллар. А вот самая мощная версия на 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется в 1864 доллара.

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw