Компания Mobvoi завтра покажет миру новые умные часы

Mobvoi – китайская компания, которая занимается разработкой системы искусственного интеллекта. Также эта компания занимается техникой распознавания китайской речи и внутреннего вертикального поиска. Завтра они представят миру новые умные часы.

О них пока нет точной информации, однако они будут усовершенствованной техникой своего предшественника — TicWatch Pro. Стоит напомнить, что эти часы вышли в мае этого года и они произвели впечатление уникальных умных часов. В них было встроено два экрана. Один был обычный цветной, а второй — прозрачный монохромный. Второй дает возможность часам продержаться от одного заряда гораздо дольше. Минус в том, что носитель часов в таком режиме лишается «умных» функций.

Однако 22 октября Mobvoi презентует еще одни умные часы. Чем они будут отличаться, пока неясно. Тем не менее, реклама этих часов позволяет заметить некоторые внешние отличия. Месяц назад разработчик часов анонсировал модель часов TicWatch E2, но так их и не выпустил. Существует вероятность того, что именно их представят людям завтра, хотя изображение, которые люди могли увидеть в сентябре, отличается от нового.