Qualcomm разгонит флагманскую систему Snapdragon до 2,6 ГГц

Кроме того, модель под кодовым названием 8150 получит отдельный процессор для алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом пишет издание WinFuture.

Недавно Qualcomm сертифицировала в профильном агентстве США однокристальную систему, известную, как Snapdragon 855, под названием Snapdragon 8150. Инсайдер Роланд Куандт узнал из документации некоторые технические характеристики нового флагмана компании. Как и ожидалось, 8150 будет состоять из восьми ядер. Половину составят производительные (Gold), которые производители разгонят до 2,6 ГГц. Оставшиеся четыре ядра будут экономить энергию и работать с частотой в 1,7 ГГц. Их называют Silver.

Инженеры Qualcomm не сумели сделать флагманскую систему более компактной, нежели предшественники. Даже с 7-нанометровой технологией площадь 8150 будет равна модели 845. По словам источника, освободившееся место тут же занял упомянутый процессор под ИИ. Стоит отметить, что флагман получит новый графический процессор Adreno с частотой в 650 МГц. Эксперты отмечают, что предварительная стоимость Snapdragon 8150 достигает 53 долларов за единицу.