Qualcomm разгонит флагманскую систему Snapdragon до 2,6 ГГц

Сегодня, 18:46 \\ Гаджетомания

Кроме того, модель под кодовым названием 8150 получит отдельный процессор для алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом пишет издание WinFuture.

 Недавно Qualcomm сертифицировала в профильном агентстве США однокристальную систему, известную, как Snapdragon 855, под названием Snapdragon 8150. Инсайдер Роланд Куандт узнал из документации некоторые технические характеристики нового флагмана компании. Как и ожидалось, 8150 будет состоять из восьми ядер. Половину составят производительные (Gold), которые производители разгонят до 2,6 ГГц. Оставшиеся четыре ядра будут экономить энергию и работать с частотой в 1,7 ГГц. Их называют Silver.

Инженеры Qualcomm не сумели сделать флагманскую систему более компактной, нежели предшественники. Даже с 7-нанометровой технологией площадь 8150 будет равна модели 845. По словам источника, освободившееся место тут же занял упомянутый процессор под ИИ. Стоит отметить, что флагман получит новый графический процессор Adreno с частотой в 650 МГц. Эксперты отмечают, что предварительная стоимость Snapdragon 8150 достигает 53 долларов за единицу.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Блогер сравнил iPhone XS Max и профессиональную камеру за 10 тысяч долларов

После выхода новых смартфонов от корпорации Apple их технические характеристики начали изучать если не все, то многие.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

В Sony PlayStation 5 добавили новую интересную деталь

Накануне стало известно о технологии, которая порадовала многих любителей поиграть в...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

Инсайдеры: Новый смартфон Microsoft будет оснащён тремя экранами

На просторах Сети появились ранее не раскрытые технические характеристики новой...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ