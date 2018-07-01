Инсайдеры: Новый смартфон Microsoft будет оснащён тремя экранами

На просторах Сети появились ранее не раскрытые технические характеристики новой разработки от известной корпорации.

Так, компания Microsoft не так давно анонсировала появление нового смартфона под названием Andromeda, а в июне инсайдеры сообщали о его оснащении двумя экранами. Однако также обсуждались слухи о возможной отмене выпуска устройства. Тем не менее, в Интернете был обнаружен проект языкового набора для программного обеспечения Andromeda OS, из чего был сделан вывод, что разработчики тестируют новую операционную систему.

Отмечается, что смартфон со сгибающимся экраном сможет совершать и принимать звонки, а также осуществлять их запись. Более того - будущий гаджет будет оснащён тремя экранами - один из них внешний, а два - внутренних. Чтобы разблокировать телефон, можно применить сканер отпечатков пальцев или сетчатки глаза.

Также упоминается о режиме Productivity, благодаря которому смарфон можно подключить к внешнему дисплею одновременно с мышью и клавиатурой.