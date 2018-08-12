Лучшие игроки Fortnite получают от Samsung бесплатные Galaxy Note9

Смартфоны доставляют в виде большого коллекционного набора. Геймеры отчитались о ценном подарке в ролике на YouTube канале компании.

Сотрудники Samsung определила лучших игроков Fortnite и решила поощрить их, сделав заодно рекламу. "Самыми большими фанатами" проекта признали пользователей с никами Ninja, HarryKane, Ali-A и SSSniperwolf. К их домам компания доставила довольно большие коробки, аналогичные тем, которые можно встретить в самой Fortnite.

Главным и самым ценным призом стали бесплатные смартфоны Galaxy Note9. Именно на этой модели игра впервые вышла для Android. Кроме устройства, среди наполнителя оказались другие предметы. Все игроки получили постер со своей статистикой и довольно большую картину с "космическим" скином персонажа. Кроме того, некоторые победители получили предметы одежды, которыми они запомнились зрителям стримов и видеороликов. Так один игрок получил новые очки, а второй - бейсболку, стилизованные под Fortnite.