Эксперты показали, как будет выглядеть интерфейс iOS 12 в iPhone X Plus

Эксперты в области современных технологий наглядно показали поклонникам «яблочных» гаджетов, как в новом смартфоне iPhone X Plus будет выглядеть интерфейс iOS 12. Кадры уже попали в Сеть и заинтересовали пользователей.

Специалисты запустили в Xcode новый вариант операционной системы iOS 12 и теперь все интернет-пользователи смогут увидеть, как в конечном итоге будет выглядеть интерфейс на самом ожидаемом смартфоне осени iPhone X Plus. Поклонники Apple наглядно смогли оценить, как iOS 12 будет себя вести на большом дисплее.

Известно, что в стандартном календаре будет новая дополнительная функция, о которой пока не сообщается. Помимо этого изменится полностью дизайн в разделе отправки личных сообщений. Напомним, что новинки Apple будет представлены уже в сентябре текущего года.