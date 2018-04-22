Lenovo установит на новый смартфон сразу четыре камеры

Будущее устройство обещает делать качественные фотографии как в основном, так и фронтальном формате. Такая информация появилась на базе данных TENAA.

Разработчики Lenovo зарегистрировали новый смартфон под номером L38031. Судя по опубликованным характеристикам, его вес составит 149 грамм, а размеры корпуса - 153,8 x 72,9 x 7,95. Создатели установят на новинку экран с диагональю 5,7 дюймов, разрешение которого составит 1440х720 точек.

Новый смартфон не может похвастаться высокой автономностью - работает на аккумуляторе емкостью 2970 мА\ч. Зато L38031 получит сразу четыре камеры. Основная матрица как задней, так и фронтальной будет работать с разрешением 13 Мп. Пользователей способен привлечь также однокристальный восьмиядерный процессор SoC с тактовой частотой в 2 ГГЦ. Как указано в документации, телефон будут с завода поставлять с последней версией системы Android 8.1 Oreo.