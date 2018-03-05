Блогер рассказал о сильном перегреве тормозящего MacBook Pro 2018

Аналитик Дэйв Ли опубликовал на YouTube ролик с обзором нового ноутбука от компании Apple. Оказалось, высокую производительность перечеркивает один критический недостаток.

По словам эксперта, MacBook Pro 15 2018 года выпуска страдает от сильного перегрева при существенной нагрузке на процессор Intel Core i9 с частотой 2,9 ГГц. Он рассказал, что при повышении внутренней температуры автоматическое оборудование активирует защиту, тормозящуюю скорость работы MacBook Pro. В итоге версия 2018 года показывает даже меньшую эффективность, нежели предшественники.

Дэйв Ли запустил на своем устройстве весьма требовательную программу Adobe Premiere, которая предназначена для обработки видео. стоит отметить, что разработчики призывают использовать свои передовые MacBook именно для решения столь непростых задач. Как показано на видео, в процессе рендеринга скорость работы системы существенно упала.

После этого блогер решил проверить свою догадку в рамках эксперимента. Он помести новый ноутбук от Apple в морозильную камеру. В условиях интенсивного охлаждения MacBook Pro 15 избавился от перегрева и начал успешно работать на высоких частотах процессора.