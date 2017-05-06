Эксперты назвали 5 функций Google Maps и Waze, которых нет в Apple Maps

Опытные эксперты назвали основные 5 функций в популярных сервисах Google Maps и Waze, которые пока отсутствуют в Apple Maps. По этой причине большинство пользователей на данный момент своё предпочтение отдают Google Maps.

Первая полезная функция Google Maps, которой нет в аналоге от Apple, это то, что можно загрузить определенную карту на смартфон и использовать её даже без интернета. Вторая полезная возможность это то, что можно самостоятельно отмечать на картах пробки и другие дорожные моменты, пока такой функции в Apple Maps нет. Также в «яблочном» варианте отсутствуют предупреждение о скорости.

В сервисе Waze удобно одновременно прослушивать любимую музыку, в Apple Maps такого не предусмотрено. И последняя функция, которой нет у Apple, это просмотр стоимости бензина на различных заправках.