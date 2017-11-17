"Чёрный список" не спасёт: в WhatsApp можно обойти запрет на отправку сообщений

Несколько дней назад стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp не является таким безопасным и удобны в использовании, как казалось ранее.

Оказалось, что пользователи, которые были заблокированы ранее, могут не только отправлять сообщения, но и наблюдать всю информацию, указанную в профиле того, кому пришлось применить кардинальные меры. Представители мессенджера признали эту проблему, которая присутствует в мобильных приложениях для операционных систем iOS и Android.

Сообщается, что разработчики платформы принимают решение по ликвидации этого недостатка, который угрожает неразглашению личных данных пользователей, что является нарушением политики компании. Кроме того, что будут выпущены обновления программного обеспечения для смартфонов, планируется перебазировать местонахождение серверов для запрета пользования предыдущими версиями программы.

По предварительным данным, обновления будут доступны к концу этого месяца.