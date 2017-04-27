Samsung представил красный Galaxy S9 с губной помадой

Компания Samsung представила новый дизайн флагманского смартфона Galaxy S9 и S9+, теперь гаджет можно купить в красном цвете, а в добавок к нему идет еще и помада от Yves Saint Laurent. По мнению экспертов, компания попросту «украла» идею красных смартфонов у Apple, которые продают красные iPhone для сбора средств на борьбу с ВИЧ.

Как сообщается, в Китае пользователи смогут купить гаджеты Samsung S9 и S9+ в красном оформлении, вместе с телефоном также в наборе будет идти красная губная помада от известного во всем мире бренда. Samsung, скорее всего, нацелился на женщин, которым, как принято считать, нравится красный и розовые цвета. Своим решением, считают эксперты, компания намерена охватить еще большее количество покупателей.

Однако, эксперты заметили, что Samsung в очередной раз «крадет» идеи у Apple. Известно, что в яблочной компании часто выпускают iPhone в красном цвете, а средства с продаж таких смартфонов идут на борьбу с ВИЧ.

Если у Apple цель продажи красных гаджетов – благотворительность, то в Samsung идею переняли для повышения продаж и для охвата большего количества пользователей.