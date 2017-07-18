Бренд Caviar представил «Царь-телефоны» в честь инаугурации Путина

Компания Caviar представила серию смартфонов, выпущенных в честь инаугурации Путина. За два миллиона рублей предлагается купить кнопочный «Inauguration Diamond», на котором разместили красную кожу, российский герб из золота и 95 бриллиантов.

Как сообщается, российское отделение итальянской компании Caviar решило выпустить сразу несколько «царь-телефонов» в честь церемонии, во время которой Путин в очередной раз примет полномочия президента России. На выбор представлены 4 дизайна для смартфонов, два кнопочных гаджета и два «украшенных» iPhone X.

Самым дорогостоящим гаджетом серии «царь-смартфонов» является телефон за 1,9 миллионов рублей. Кнопочный люкс-телефон оформили красной кожей, золотым гербом и 95 бриллиантами. Всего таких устройств семь штук.

За 219 тысяч рублей предлагается гаджет с золотой отделкой и черным ониксом, а за 258 тысяч рублей можно купить iPhone X с лицом Путина или с гербом России. Герб и лицо президента сделаны из золота, на задней крышке гаджета ювелиры разместили панель, на которой отлиты изображения. Также на всех гаджетах имеется надпись бренда, который создает люкс-гаджеты.