Новый Samsung Galaxy S10 получит уникальную, встроенную в экран, фронтальную камеру

Разработчики Samsung планируют интегрировать в экран будущего флагмана Galaxy S10 фронтальную камеру. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на источники из Южной Кореи.

Как известно, в экран гаджетов многие компании уже интегрировали дактилосканеры, но о том, что возможна интеграция еще и фронтальной камеры – сообщается впервые. Источники сообщают, что инженеры компании Samsung уже смогли разместить сенсор в Super AMOLED-матрице.

Также сообщается, что южнокорейская компания планирует встроить в экран будущего флагмана еще и датчики приближения и освещения. Если разработчикам удастся размесить все датчики и камеру в экране, то новый Galaxy S10 будет действительно «бескрайним». Как считают эксперты, экран «юбилейного» флагмана может занять 97% от всей площади передней панели гаджета.

Компания Samsung регулярно впечатляет своими разработками. Не так давно уже сообщалось, что скоро появится смартфон, оснащенный «рыбьим глазом». Камера нового гаджета от южнокорейского бренда получит угол обзора в 150 градусов.