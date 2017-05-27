T-Mobile презентовала на YouTube гибрид смартфона и кроссовок

Компания-оператор T-Mobile из США готовится выпустить на рынок уникальную разработку - гибрид смартфона и обуви. Возможности новых кроссовок Sidekicks представлены в видеопрезентации на YouTube.

По словам разработчиков, смарт-обувь обладает функционалом, который может на равных конкурировать с современными гаджетами. Исполнительный директор T-Mobile Джон Леже утверждает, что создание Sidekicks обусловлено не столько желанием громко заявить о себе в мире электроники, сколько потребностями пользователей, которым неудобно пользоваться смартфонами из-за активного образа жизни.

Таким образом T-Mobile предлагает обувь и устройство связи в одном флаконе: одно дополняет другое. Достаточно просто поместить внутрь фирменную сим-карту. Подошвы выполняют функции прочного дисплея на правой ноге и полноценной колонки да левой. Для защиты безрамочного экрана от механических повреждений инженеры запатентовали собственную технологию. Кроме того, в подошве скрыт ещё один дисплей, который выдвигается по желанию. С его помощью пользователь сможет сделать селфи с расстояния вытянутой ноги или сидеть в социальных сетях, управляя системой жестов. В задней части Sidekicks установлены микрофоны и тачскрин.

К другим особенностям. Во время звонков кеды издают звук и выводят уведомление на белый носок. Этот же элемент можно использовать для обмена контактами с другим обладателем Sidekicks, достаточно прикоснуться носками. Шнурки легко заменяют наушники. И наконец, брендовый ИИ, который назвали в честь директора Джона Леже. Виртуальный помощник отзывается на фразу "Hey Sidekicks" и способен выполнять различные просьбы владельца. Например, набрать номер или указать дорогу к цели.

Целый комплекс уровней защиты позволяют электронной обуви не бояться воды, грязи, снега и даже нечистот. Более того, система умеет заранее уведомлять носителя об угрозе вступить в собачий кал. Пока T-Mobile распространяет Sidekicks по предварительным заявкам вместе со стартовым пакетом ONE. Известно, серия будет лимитированной.