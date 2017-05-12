Глава Apple разрешил смотреть порно на iPhone

Глава компании Apple Тим Кук ответил на вопрос о том, действительно ли корпорация запрещает смотреть порнографию на iPhone. По словам Тима Кука, он не возражает против просмотра контента для взрослых, есть лишь небольшие ограничения для AppStore.

Если ранее работники IT-отдела компании Apple утверждали, что просмотр порнографии для владельцев iPhone запрещен. Такая точка зрения считалась официальной.

Теперь же, Тим Кук решил прояснить ситуацию и рассказал свою позицию касательно просмотров запрещенного контента с iPhone. По словам главы корпорации Apple, правило, запрещающее порнографию, касается лишь приложений из AppStore.

В магазин приложений для Apple не принимаются сервисы, предлагающие пользователям доступ к порнографии. Такие меры были приняты для того, чтобы обезопасить детей от запрещенного контента.

Тим Кук отметил, что никто не говорит, что пользователям и владельцам iPhone запрещено открыть браузер и найти порносайты. Глава Apple высказался о том, что не запрещает владельцам популярного гаджета от «купертиновской» компании смотреть фильмы для взрослых.