Новинка Nokia 8 Sirocco поступила в продажу в Китае

Корпорация HMD Global запустила в продажу свою новинку - смартфон Nokia 8 Sirocco. С сегодняшнего дня его можно приобрести в Китае.

Как известно, корпорация HMD Global презентовала свою новинку Nokia 8 Sirocco на прошедшей выставке MWC 2018, которая состоялась в Барселоне. Корпус Nokia 8 Sirocco отлит из стали и стекла, смартфон оснастили изогнутым экраном на 5,5 дюймов, имеет встроенный сканер для определения отпечатков пальцев владельца, двойную основную камеру с двукратным оптическим зумом, а также разработчики встроили 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Гаджет полностью защищен от воды и пыли, а работает Nokia 8 Sirocco на базе ОС Android 8.0 Oreo.

Его официальные продажи стартовали сегодня, 27 марта, на рынках электроники Китая. Отмечается, что в Китае стоимость данного гаджета составляет около 750 американских долларов или же за 43 тысячи рублей.