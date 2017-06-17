В рамках акции смартфон Xiaomi Mi 6 можно приобрести по рекордно низкой цене

Китайский производитель гаджетов Xiaomi решил порадовать поклонниками хорошими скидками. В связи с этим объявлена акция, благодаря которой можно приобрести смартфон Xiaomi Mi 6 по рекордно низкой цене в 20 тысяч рублей.

Как известно, техника Xiaomi всегда отличалась хорошим качеством и низкими ценами, при этом производитель никогда не забывал о покупателях, то и дело радуя их различными скидками и акциями. Так и теперь, работающий на процессоре Snapdragon 835, с двойным модулем основной камеры и с 4 Гб оперативной памяти Xiaomi Mi 6 стал еще дешевле.

Акция, которая будет действовать всего несколько дней, позволяет приобрести смартфон по рекордно низкой цене в 20 тысяч рублей. Эксперты уверяют, что больше стоимость Xiaomi Mi 6 не будет снижаться. Кроме того, покупателей ожидает еще одна приятная новость. При заказе смартфона на сайте Aliexpress, по территории России будет осуществляться бесплатная доставка службой AliExpress Standard Shipping. В рамках акции покупателям предлагается приобрести Xiaomi Mi 6 черной или синей расцветки.

Отмечается, что количество акционного продукта ограничено, а если Xiaomi Mi 6 со скидкой раскупят раньше официального окончания акции, она будет завершена.