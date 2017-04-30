В Samsung Galaxy S9+ обнаружились серьезные проблемы с тачскрином

Владельцы флагманского смартфона Samsung Galaxy S9+ нашли в новом флагманском гаджете недостаток. По мнению обладателей недавно вышедших смартфонов, в тачскрине «галактической» модели S9+ имеются проблемы.

В Сети появляются негативные отзывы на Samsung Galaxy S9+. И хоть ему пророчили эксперт и способность «убить» популярность гаджетом от Apple, разработчики, видимо, допустили оплошности.

Как рассказывают пользователи, купившие для себя новый флагманский «галактический» смартфон, сенсорный экран устройства оставляет желать лучшего. На тачскрине нашли «слепые» зоны и участки, где непредсказуемо снижается чувствительность. Для решения проблемы пользователи пытались «откатить» гаджет на заводские настройки, но и это не помогло.

Пользователи сделали вывод, что в новом Samsung Galaxy S9+ присутствует аппаратная ошибка, что не может не повлиять на впечатления владельцев гаджета. В компании-производители пока не комментировали новость о возможном браке изделий, и информация о проблемах в «галактическом» флагмане остается нерешенной.