В России обрушились средние цены на iPhone

В России продолжают стремительно падать цены на iPhone от Apple. Отмечается, что снижение стоимости на эти гаджеты затронули все поколения.

Сегодня в Сети появилась информация о том, что последний девайс от компании Apple, iPhone X, подешевел в общей сложности на 31%, в то время как iPhone 8 упал в цене только на 6%, и стоимость его на данный момент составляет около 42 тысяч рублей.

Есть также сведения, что iPhone 4s подешевел на 9%, на 13% модель iPhone 4, и на 26% iPhone 3g. В среднем, цены на модели iPhone упали на 10%. Самый популярный гаджет от Apple iPhone 5s упал в цене на 19%. В то же время iPhone 6s подешевел на 10%.

Стоит также отметить, что культовый смартфон iPhone X, по сравнению с ценой в начале продаж, подешевел, как минимум на 25%. Именно из-за этого представители компании Apple решили сократить производство этого девайса.