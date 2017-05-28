В Сети показали фото устройство GrayKey, "ломающее" любые iPhone на iOS 11

Компания Grayshift разработала новое устройство, позволяющее взломать любую модель iPhone под управлением iOS 11. Оно получило название GrayKey и 16 марта впервые показано на фотографиях в Интернете.

Аппарат довольно небольшой по объёмам. Он представляет собой прямоугольный серый корпус, от которого выходят два Lightning-корректора. Для вскрытия защиты необходимо подключить к ним по одному смартфону Apple. Спустя несколько минут в операционную систему попадает проприетарная программа, которая запускает подбор кода. Процедура длится от пары часов при 4-значном шифре до нескольких суток при шестизначном.

В итоге на экране взломанного iPhone загорается надпись, свидетельствующая о предоставлении доступа. Вслед за этим можно еще раз подключить его к GrayKey, чтобы выгрузить на компьютер все данные, включая Связку ключей. Разработчики утверждают, что их аппарат может одолеть версии iOS 11.2.5 и ниже. Некоторые пользователи Сети предполагают, что уязвимость актуальна для 11.2.6, однако это пока остается на уровне теорий. GrayKey можно купить за 15 или 30 тысяч долларов. Более дешевая версия функционирует только при наличии интернет-соединения, а та, что подороже, работает абсолютно автономно.