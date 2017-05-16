Nokia возродит телефон-банан из «Матрицы»

На технологической выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, будет представлена переизданная версия легендарного телефона-банана Nokia 8110. Данный гаджет известен пользователям по культовому фильму «Матрица».

Телефон Nokia 8110 был выпущен в 1997 году. Дизайнерское решение данного гаджета привлекло внимание пользователей, так как устройство получило необычную изогнутую форму. Именно то, что слайдер напоминал своим видом и формой изогнутый тропический фрукт, его и стали называть «банан».

Переизданная версия культового телефона получила название Nokia 8110 4G. По данным, премиальное и технологичное решение в данном гаджете пользователей не удивит. Смартфон станет бюджетным устройство, стоимость которого составит 79 евро. Телефон будет выпускаться в двух цветах: «бананово-желтый», и стандартный черный.

В новом гаджете дисплей получил 2,4 дюйма и разрешение QVGA. Камера будет размещена на задней панели смартфона и будет иметь 2 мегапикселя. В «банан» вложат процессор Qualcomm 205 Mobile Platform. В автономном режиме гаджет сможет проработать до 25 суток.

В гаджет вложат ОЗУ на 512 мегабайт и флеш-память на 4 гигабайт. Новый «банан» Nokia 8110 4G сможет поддерживать ряд стандартных приложений-мессенджеров. Среди них есть Facebook, Twitter, Google Maps и Google Assistant, однако доступа к Play Market в телефоне не будет.