LG презентовала смартфоны K8 и K10 2018 года‍

Компания LG провела презентацию двух новых смартфонов K8 и K10 в Барселоне на выставке Mobile World Congress. Несмотря на свою бюджетность, гаджеты могут приятно удивить.

Две новинки презентовала компания LG во время выставки Mobile World Congress. Новые смартфоны K8 и K10 выпущены в разных вариациях в плане опции камер и вместительности памяти в зависимости от цены.

Таким образом, новый К10 представлен в трех качествах с разными показателями функций камер и оперативной памяти. Однако все гаджеты будут функционировать на основе процессора с тактовой частотой в 1,4 Ггц. У смартфона предусмотрен сканер отпечатка пальца.

Что касается К8, то этот гаджет оснащен более скромными функциями. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, а встроенной 32 Гб. Основная камера обладает мощностью в 8 мегапикселей, а фронтальная в 5 Мп. Емкость аккумулятора К8 составляет 2500 мАч.