Nokia не выйдет в модели 10, но появится Nokia 8 Sirocco с револьверной камерой

Стало известно, что смартфон Nokia не выйдет в модели 10, как об этом сообщали инсайдеры ранее, однако появится Nokia 8 Sirocco с револьверной камерой. Вариация названия еще может звучать как Nokia 8 Pro, передают источники компании-производителя HMD Global.

В сети появилась свежая информация о том, каким будет новый смартфон линейки Nokia. До сих пор было множество предположений относительно этого. Согласно одной версии слухов, он должен был выйти под названием Nokia 10 и иметь один из последних мощнейших процессоров Qualcomm Snapdragon. Насчет последнего, информация действительно подтвердилась, а вот название флагмана все же будет другим. Так, на рынке появится Nokia 8 Sirocco. Его главное отличие от современных смартфонов – револьверная камера с пятью объективами. Она будет располагаться на задней панели, сделанной под стекло. Под камерой будет встроен сканер отпечатков пальцев.

В сети уже также замечены некоторые фото, на которых изображен новый Nokia 8 Sirocco. Больше информации о нем появится в конце этого месяца и в начале марта. В это время будет проходить выставка MWC.