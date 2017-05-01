В AnTuTu обнаружили информацию о новом смартфоне Sony Xperia XZ2

Пользователи обнаружили в базе данных AnTuTu информацию о новом смартфоне компании Sony под кодом H8266. Аналитики предполагают, что речь идет о флагмане Xperia XZ2.

Sony должна провести презентацию нового устройства модели Xperia XZ2 на грядущей выставке MWC-2018. Помимо него, на мероприятии должны представить улучшенную версию - Xperia XZ2 Pro.

Согласно зарегистрированной информации, смартфон оснастят процессором Snapdragon 845 и графическим ускорителем Аdreno 630 GPU. В распоряжении владельцев будет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

Кроме вышеперечисленного, в данных бенчмарка указано, что таинственный аппарат оборудуют дисплеем с поддержкой Full HD+ и разрешением 2160:1080. Он будет работать на новой оперативной системе Android 8.0 Oreo. Диагональ пока остаётся неизвестной.