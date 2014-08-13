Владельцам "умирающих" смартфонов разрешают болтать в чатах

В Сети стало популярно приложение Die With Me для смартфонов, благодаря которому можно общаться в чате, несмотря на "умирающий" телефон. Запустить приложение можно только тогда, когда заряд аккумулятора имеет менее 5%.

Как рассказали авторы приложения, они хотели вызвать хоть немного положительных эмоций у владельцев "умирающих" телефонов, потому и создали Die With Me. Отмечается, что авторы выяснили, что люди радуются, когда у них разряжается телефон и хотят говорить об этом, поэтому создавать приложение было весело.

Журналист решил испытать приложение и приложил немало усилий, чтобы его открыть. Ему пришлось много разговаривать по телефону и смотреть различные ролики в Интернете. После того, как заряд телефона показал менее 5%, приложение открылось. Журналист отметил, что в чатах люди действительно обсуждают севшие аккумуляторы.

Переписки в чатах анонимные. В связи с этим авторы решили создать из приложения чат для быстрых знакомств. После того, как смартфон сядет, во время свидания никто не будет отвлекаться на его содержимое и вечер может пройти прекрасно.