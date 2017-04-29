В WhatsApp появятся «истории» из Instagram

В популярном мессенджере WhatsApp скоро появятся «истории» из Instagram. Компании предпринимают активные попытки по сотрудничеству.

Специалисты двух лидеров в сфере обмена короткими онлайн-сообщениями планируют усилить взаимовыгодное сотрудничество. Уже сейчас сервисы интегрируют функцию историй сообщений из одного мессенджера в другой. По словам пользователей, они имеют практически идентичный вид и различаются только присутствием небольшого значка в виде логотипа приложения.

По замыслу представителей Instagram и WhatsApp, такая операция поможет повысить взаимные просмотры «историй», что главное при работе подобных социальных сетей. Это способствует их ускоренному развитию и интегрированности в общую систему основных популярных сетей современности. Примечательно, что подсказал идею по взаимообмену историй один из пользователей приложений.

Напомним, что Instagram уже начал сотрудничество с Facebook.