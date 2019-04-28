Xiaomi на презентации в Пекине представил новый фитнес-браслет Mi Band 4

По сравнению с предыдущей версией, устройство получилось более стильным. Фитнес-трекер оборудован цветным дисплеем, датчиком ЧСС и модулем NFS.

Размер экрана - 0,95 дюймов. Это почти на 40% больше, чем у Mi Band 3. Появилась возможность устанавливать разные темы оформления. В продаже будет два вида браслетов: с поддержкой модуля NFS и без. Кстати, воспользоваться технологией пока можно будет только в Китае, система работает с AliPay и WeChat Pay.

Устройство поддерживает 6 режимов: бег в помещении и на улице, ходьба, езда на велосипеде, упражнения и плавание. Плюс браслет может распознать стиль плавания, который выбрал хозяин. Фитнес-трекер водонепроницаем и выдерживает погружение в воду до 50 метров.

Поклонники серии оценят более мощный аккумулятор. Его заряда хватит на 15-20 дней автономной работы, в зависимости от версии.

В Mi Band есть будильник, Bluetooth и аудиоплеер. Как и предыдущая модель, браслет оснащен оптическим датчиком ЧСС. Если сердечный ритм превысит нормальные пределы, устройство начнет вибрировать.

Купить фитнес-браслет можно будет с 14 июня в синем, оранжевом, черном, розовом и бордовом цветах. Стоимость версии без NFS модуля – 24 доллара, с NFS – 33. Также выпущена ограниченная серия со специальным оформлением для фанатов Marvel – Mi Band 4 Avengers Alliance, стоимостью 50 долларов.