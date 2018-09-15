Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark впервые показали на фото

Как известно, Xiaomi выделили свои игровые гаджеты под отдельный бренд Black Shark. Уже в апреле пользователей ждет новая модель смартфона для игр Xiaomi Black Shark.

На выставке Mobile World Congress 2019 игровой смартфон Xiaomi Black Shark впервые показали на фото. Как видно, новинка похожа на своего собрата Xiaomi Black Shark 2, появившегося еще в прошлом году. Однако внимательные пользователи заметили, что модули основной камеры расположены иначе.

На данный момент о геймерском гаджете Xiaomi Black Shark известно мало. Его аккумулятор будет обладать мощностью 27 Вт, подобно флагману Xiaomi Mi 9. Новинку оснастят игровым режимом Game Turbo. Процессор у Xiaomi Black Shark будет от бренда Qualcomm - Snapdragon 855, Оперативная память составит не менее 12 ГБ. Также, смартфону улучшат технологию охлаждения, так как гаджет изначально ориентирован на усиленную эксплуатацию различными играми.

Как видно из опубликованного в сети фото, внешность Xiaomi Black Shark достаточно сдержанная, но интересная. Задняя панель смартфона выполнена как из глянцевых, так и из матовых частей. Посередине производитель «выбил» букву «S», таким образом, отделяя линейку смартфонов Black Shark от других устройств Xiaomi.

Согласно инсайдерской информации, Xiaomi Black Shark появится в течение ближайших двух месяцев, вероятно, в апреле. Это касается не только Китая, но и мирового рынка мобильных устройств.

Как сообщалось ранее, iPhone Xs своим геймерским потенциалом обогнал уже вышедшую на рынок модель Xiaomi Black Shark.