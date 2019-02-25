Эксперты заговорили о главном недостатке сгибающегося смартфона Huawei Mate X

После презентации первого в мире гибкого смартфона, поддерживающего технологию 5G, Huawei Mate X стало известно, что гаджет требует некоторых доработок.

Как сообщает Android Insider, о необходимости проведения доработок устройства заявил Хи Ганг, являющийся директором мобильного подразделения китайской компании Huawei, во время разговора с журналистами на одной из крупнейших выставок мобильной индустрии в мире Mobile World Congress (MWC).

Как предполагают эксперты, компания намерена улучшить конструкцию флагмана, складывающегося пополам благодаря скрытому шарниру. При этом вопрос о долговечности эксплуатации смартфона с такой конструкцией вызывает у экспертов небезосновательные опасения, несмотря на заверения генерального директора Ричарда Ю о том, что гаджет способен выдержать 100 тыс. сгибаний.

Однако при окончательном решении вопроса долговечности конструкции и завершении доработок «смартфон будущего», как его назвал Ричард Ю, обещает вызвать большой ажиотаж и стать более чем достойным соперником гибкому Samsung Galaxy Fold. Стоимость флагмана составит $2600.