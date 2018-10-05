Система Android впервые заработала на консоли Nintendo Switch

Продвинутые пользователи сомневаются в реальной пользе данного события.

Разработчики Билли Лоус и Макс Келлер смогли запустить сырую версию Android Q и на портативной консоли Nintendo Switch. Учитывая наследие разработки Switch - консоль представляет собой планшет на базе ARM - удивительно, что на запуск операционной системы от Google ушло так много времени, но достигнутый здесь прогресс впечатляет. Это было сделано не столько для игровых целей (если только нет желания поиграть в Pocket Camp или Pokemon Go с реальным оборудованием Nintendo), сколько для исследования возможностей системы, поскольку сенсорный экран и джойпады работают вместе с Wi-Fi и Bluetooth. Если поддержка GPU также может быть усилена (в настоящее время она находится в стадии разработки), это сделает эмуляторы Android Nintendo, так бы сказать, пригодными для использования.

Более продвинутые пользователи, тем не менее, не разделяют радость разработчиков от успеха, сомневаясь в реальной пользе сего события. Дело в том, что эмулятор целой операционной системы будет потреблять больше ресурсов портативной консоли, тормозя её. Ввиду этого, как подмечают пользователи на Kotaku, данный процесс является не слишком результативным также и по причине больших усилий, которые нужно потратить на полную эмуляцию Android на Nintendo Switch. А для желающих поиграть в простые аркадные игры есть масса других и более удобных эмуляторов, вроде RetroArch, который позволит поиграть даже в очень древние классические консольные игры.