Huawei представила новый 5G-смартфон Mate X с гибким экраном

В воскресенье состоялся анонс нового складного смартфона Huawei Mate X, поддерживающего технологию 5G, от китайской компании Huawei.

Торжественная презентация нового флагманского смартфона Huawei Mate X прошла в Барселоне 24 февраля. Главной особенностью новинки от одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникации является то, что это первый в мире гибкий смартфон с поддержкой технологии 5G. Модель раскладывается в тонкий планшет с экраном в 8 дюймов. В сложенном виде флагман Huawei Mate X имеет два экрана, так как складывается по внешней стороне гаджета, а не внутренней, как анонсированный ранее южнокорейской компанией Samsung смартфон Galaxy Fold. Кроме того, диагональ экрана у Huawei оказалась больше, чем у складного Galaxy.

Среди важных особенностей смартфона также выделяют быструю зарядку до 85% в течение 30 минут и наличие механизма защиты пользовательских данных при помощи шифрования. Многие отметили также и отменный внешний вид гаджета.

Ричард Ю, являющийся исполнительным директором компании, назвал гаджет «смартфоном будущего» с самым скоростным интернетом в мире.

Сообщается, что стоимость новинки от китайской компании будет составлять порядка $2607.