Samsung ещё не прекратил поддержку технологии VR.

По словам представителя компании, новая линейка смартфонов по-прежнему совместима с существующей гарнитурой Gear VR и все четыре варианта Galaxy S10 будут её поддерживать. «Да, последняя модель Gear VR будет работать, она поставляется с адаптером, который будет работать с S10», - сказал он.

Поскольку Samsung заявляет, что адаптер поставляется с VR-очками, это говорит о том, что совместить Galaxy S10 будет еще проще, чем прошлогоднюю Note 9. Несмотря на то, что старые VR-очки от Samsung будут работать с Galaxy S10, компания всё равно требует определенных усилий по проектированию, чтобы ограничить размер и форму своих телефонов, а также предварительно загрузить программное обеспечение, чтобы телефон Galaxy обнаружил, что он был подключен к очкам.

Это признак того, что даже если VR-технология всё еще находится в подвешенном состоянии, Samsung не отказалась от неё. Но и компания Oculus не остаётся позади, заявляя о том, что они практически полностью уже могут конкурировать с Samsung со своими Oculus Go стоимостью в $199.