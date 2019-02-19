Производитель не стал ждать официального мероприятия MWC 2019, чтобы похвастаться новыми моделями. Основные характеристики смартфонов уже появились в сети.

Компания LG анонсировала новые смартфоны K40, K50 и Q60. У всех трех гаджетов есть характеристики, которые их объединяют: 8-ядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, сканеры отпечатка пальца, специальные клавиши, вызывающие помощник Google Assistant.

Смартфон LG Q60 называют самой интересной из всех представленных моделей. Гаджет получил внушительный экран 6,26 дюйма, на нем красуется каплевидное отверстие. Селфи-камера у этого смартфона получила 13 мегапикселей, а вот основная имеет целых три модуля – 16, 5 и 2 мегапикселя. Оперативной памяти у LG Q60 3 ГБ, а флеш-накопитель – на 64 ГБ. Емкость аккумулятора составила 3500 мАч.

Смартфон LG K50 обладает почти такими же характеристиками, как описанный выше гаджет, кроме флеш-накопителя – его память составит 32 ГБ. Основной камере досталось только два модуля – на 13 и на 2 мегапикселя.

Новинка LG K40 не имеет каплевидного выреза в экране, который, к тому же, меньше, чем у предыдущих моделей – всего 5,7 дюймов. Оперативной памяти в смартфоне 2 ГБ, а накопительной – 32 ГБ. С камерами у LG K40 тоже все намного скромнее – фронтальная камера на 8 мегапикселей, а основная – на 16 мегапикселей. Батарея гаджета тоже могла бы быть больше – 3000 мАч.

Ранее LG анонсировали появление безрамочного планшета с беспроводной клавиатурой.