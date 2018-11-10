Стала известна дата появления смартфонов линейки Huawei P30

Компания Huawei не присоединится к мероприятию MWC 2019, а покажет свои новые флагманы отдельно.

Стала известна дата появления смартфонов Huawei линейки Hawei P30. Уже в марте, 26 числа, Huawei представит миру мощные флагманские смартфоны - Huawei P30 и P30 Pro. Это произойдет на специальном мероприятии в Париже, посвященном продукции Huawei. Об этом стало известно из нового рекламного тизера, появившегося в сети.

26 марта в столице Франции Huawei обещает показать два долгожданных смартфона, у которых есть свои особенности, выделяющие их на рынке. Так, у P30 Pro ожидается камера ToF (Time of Flight). У обеих моделей смартфонов Huawei будет 10-кратное приближение камеры, что позволит в мельчайших деталях запечатлеть любые достопримечательности, о чем говорит новый рекламный ролик. В линейку смартфонов Huawei войдут модели P30, P30 Pro и P30 Lite.

Новые смартфоны смогут похвастаться внушительными размерами дисплеев. Так, у P30 он составит 6,1 дюймов, а у P30 Pro – 6,5 дюймов. У всех моделей ожидается высококачественное разрешение экрана Full HD. Huawei P30 должен выйти на рынок с тройной основной камерой, а P30 Pro – с четырьмя модулями камеры.