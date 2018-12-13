WhatsApp начнет изучать интересы пользователей

Для конкретного определения чем интересуется пользователь социальной сети, программа будет отслеживать с кем общается человек, какие видео смотрит. Таким способом будет копиться информация для распределения статусов.

Эксперты технологий хотят узнать, какие статусы вызовут наибольший интерес у пользователей. Через некоторое время сбора информации начнется новое внедрение порядка определения статусов. Все зафиксированные данные будут хранится непосредственно в приложении. Компания Apple заботится о своих пользователей продукции, поэтому ввела разблокировку с помощью отпечатка пальца и FaceID, чтобы обезопасить людей от взлома и распространения не желаемой информации человека.

На данный момент разработчики WhatsApp отслеживают активность и предпочтения людей в данном приложении связи.