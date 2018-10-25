Приложение Samsung рассекретило новинки компании раньше времени

Компания Samsung случайно анонсировала выход новых устройств из-за приложения Galaxy Wearable, которое предложило подключить к смартфону умные часы, фитнес-браслет или беспроводные наушники. Чуть позже корейский производитель подтвердил появление новинок.

Непреднамеренный анонс случился после обновления приложения Galaxy Wearable. Пользователи заметили, что кроме Galaxy Watch и Gear Sport, которые уже давно имеются в продаже, появилось три новых – Galaxy Watch Active, Galaxy Fit и Galaxy Buds. При этом отмечается, что фитнес браслет будет выпущен в двух вариантах – Galaxy Fit и Galaxy Fit E. Также можно обратить внимание на небольшой размер новых часов Galaxy Watch Active в сравнении с предыдущим вариантом - Gear Sport. Но вот технические характеристики аксессуара пока неизвестны. Кроме того, у гаджета отсутствует фирменный вращающийся безель.

Скорее всего, новые устройства будут представлены одновременно со смартфонами Galaxy S10, а произойдёт это 20 февраля. Также не исключено, что аксессуары станут частью акции и подарков, которые будут вручать при предварительном заказе новинки от Samsung. Кроме того, 20 февраля состоится открытие трёх новых магазинов компании в США. В них не только будет осуществляться продажа продукции Samsung, но и появится возможность получить практический опыт в работе с гаджетами, понаблюдать за работой специалистов или сдать устройство в ремонт.