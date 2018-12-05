За игрой как за зарплатой: В Москве сотни людей выстроились в очередь за Metro 2033

Сегодня в Москве начались официальные продажи игры Metro 2033, о чём свидетельствует огромная очередь — сотни людей выстроились в ТЦ «Авиапарк».



Такой ажиотаж был вызван присутствием там писателя Дмитрия Глуховского, по мотивам которого был создан данный продукт игровой индустрии. Те, кто не в курсе, зададут верный вопрос: «Почему эта игра так популярна?». Всё очень просто: игра создана в постапокалиптическом стиле, которая весьма привлекательна для человека по многим причинам. Среди них более простые и понятные потребности главного героя (по сравнению с реальным миром), стремление выжить, возможность побыть героем для всего мира. В общем - будь реальный человек в том мире, у него бы сразу же активизировались первобытные инстинкты выживания, которые заложены в каждом из нас, на всякий случай. А учитывая сложность реального мира, выход в виртуальный - это привычный способ отдохнуть для многих людей разных возрастов, а шутер от первого лица поможет в этом лучше многих психологов и мотиваторов.

Возвращаясь к теме об игре, мы отметим, что основная аудитория - поколение миллениалов и поколение Z, так как именно на их возраст пришлось развитие компьютерных технологий. Поэтому именно эти люди будут заинтересованы в данном виде и стиле времяпровождения гораздо больше, чем среднестатистический родитель, который не забудет намекнуть об учёбе или работе, хотя есть исключения (а ныне - далеко не редкие), когда и старшее поколение даёт фору молодым.

Стоимость игры варьируется от 2000 до почти 5000 рублей, в зависимости от игровой платформы. Если, опять же, судить по очереди, ради удовольствия людям не жалко потратить даже весомую часть зарплаты!