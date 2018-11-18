Sony выпустила «умный» ремешок, который добавит современные функции любым часам

С помощью ремешка Wena от Sony как классические, так и «умные» часы могут получить ряд новых опций, таких как получение уведомлений, спортивный мониторинг или функции цифрового кошелька. Правда, такая новинка стоит дороже, чем «умные» часы от Apple.

Ширина такого ремешка составляет 20 мм, однако он отлично подойдёт для креплений на 18, 20 и 22 мм. Пока компания представила две версии новинки: Wena Wrist Pro и Wena Wrist Active. Первый вариант состоит из нержавеющей стали, а на выбор представлено два цвета: серебристый или чёрный. Тонкость Wena Wrist Pro обеспечивают специальные компоненты и установленные платы, а потому установленный в ремешке OLED-дисплей почти никак не влияет на его ширину.

Wena Wrist Active изготовлен из кремния и представлен только в чёрном цвете. Среди заявленных функций имеются такие, как GPS и датчик сердцебиения, а потому ремешок хорошо подойдёт для активных людей, часто занимающихся спортом. Как заявляет Sony, обе версии ремешка могут удерживать заряд аккумулятора в течение недели.

Пока что новинка поступила только в магазины Великобритании, а цена на неё составляет примерно 450-510 долларов в зависимости от версии, что дороже, чем такие устройства, как Apple Watch Series 4 и Samsung Galaxy Watch. Скорее всего, в США цены на гаджет будут ниже.

Ранее стало известно, что Huawei планирует оснастить очки виртуальной реальности «умными» часами, при этом в самом устройстве будут отсутствовать камера, дисплей или микрофон.