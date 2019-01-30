По-настоящему безрамочный смартфон может появиться у компании Xiaomi. Соответствующий патент показала на своем сайте база данных Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (ВОИС).

С 5 февраля компанией Xiaomi запатентован дисплей, занимающий всю лицевую панель смартфона. Как можно увидеть по опубликованным фото, будущий гаджет производителя вовсе не имеет рамок: дисплей закруглен по всем четырем сторонам. Можно заметить, что дисплей выглядит сплошным, в нем отсутствуют отверстия для селфи-камеры и динамиков. Есть предположение, что Xiaomi интегрируют фронтальную камеру в экран. Та же участь уготовлена для дактилоскопического сканера. Что касается разговорного динамика, его Xiaomi может сделать по технологии, применимой в Mi Mix. Тогда динамик передавал звук через керамику.

На предполагаемом смартфоне Xiaomi отсутствуют любые аппаратные кнопки, но замечен порт USB Type-C. Дисплей займет всю лицевую панель, а вот задняя останется обычной – там заметна только двойная основная камера.

В данный момент концепция смартфона с дисплеем во всю лицевую панель кажется нереальной. Однако Xiaomi запатентовали эту технологию, значит, рассматривают идею создания такого гаджета. Пока что неизвестно, когда стоит ожидать новинку.

Ранее сообщалось, что Xiaomi добавила в свои смартфоны еще одно отверстие на лицевой стороне дисплея, вероятно, для второй селфи-камеры.